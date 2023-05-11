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Российские фехтовальщики, допущенные к международным соревнованиям, не будут выступать на этих турнирах

Получившие допуск FIE российские фехтовальщики не будут участвовать в международных стартах.

Российские фехтовальщики, допущенные к международным соревнованиям, не будут выступать на этих турнирах
© Sports.ru

Об это заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Нет, не будут (уже получившие допуск участвовать в международных соревнованиях)», – сказал Мамедов.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

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