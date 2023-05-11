В Кремле оценили недопуск российских фехтовальщиков на международные турниры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по недопуску российских фехтовальщиков на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

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Песков заявил, что Кремль весьма негативно оценивает подобные решения. «Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях», — подчеркнул он.

Ранее 11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что получившие допуск спортсмены также пропустят турниры.