Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов женился. Об этом говорится в телеграм-канале сборной России по футболу.

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«Дмитрий Баринов женился! Поздравляем молодожёнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Дмитрий Баринов является воспитанником подмосковной академии «Мастер-Сатурн». В структуру «Локомотива» россиянин перешёл в 2012 году в 16-летнем возрасте.

В нынешнем сезоне Дмитрий провёл 24 матча в чемпионате России и стал автором трёх забитых мячей и трёх голевых передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в € 8 млн.