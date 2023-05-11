Фитнес-эксперт назвала опасную обувь для тренировок

«Однозначно опасно заниматься в зале в открытой обуви, без задника (она не фиксирует стопу), а также в кроссовках на танкетке из-за неправильного распределения веса тела по стопе», — рассказала специалист. Она подчеркнула, что эта обувь подходит только для прогулок в городе.