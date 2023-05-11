$75.88-0.8182.89-1.26

Фитнес-эксперт назвала опасную обувь для тренировок

Фитнес-эксперт Юлия Гуляева назвала опасную обувь для тренировок. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Фитнес-эксперт назвала опасную обувь для тренировок
© Lenta.ru

«Однозначно опасно заниматься в зале в открытой обуви, без задника (она не фиксирует стопу), а также в кроссовках на танкетке из-за неправильного распределения веса тела по стопе», — рассказала специалист. Она подчеркнула, что эта обувь подходит только для прогулок в городе.

Гуляева добавила, что правильные кроссовки должны быть с запасом в 0,5-1 сантиметр, мыс не должен быть узким. Также она рекомендовала выбирать обувь из современных синтетических материалов, отводящих влагу.

Ранее Гуляева объяснила правила выбора кроссовок для занятий в зале. Для силовых или функциональных тренировок она посоветовала выбирать обувь на плоской и устойчивой подошве. Для степа и аэробики специалист рекомендовала покупать максимально амортизирующую обувь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий