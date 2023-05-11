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Соломатин: Россия должна объяснить Западу, что они были неправы

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин прокомментировал санкции в отношении отечественного спорта и ситуацию в мире.

Бывший футболист Соломатин: Россия должна объяснить Западу, что они были неправы
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«Есть ли понимание, куда идёт Россия? Безусловно, есть. Мы должны всем со временем объяснить, что они были неправы. Западу прежде всего», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России тогда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что до конца проведения СВО на территории Украины будет сложно что-либо изменить в вопросе допуска российских футбольных сборных и клубов к международным соревнованиям.

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