Бывший футболист Соломатин: Россия должна объяснить Западу, что они были неправы

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин прокомментировал санкции в отношении отечественного спорта и ситуацию в мире.

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«Есть ли понимание, куда идёт Россия? Безусловно, есть. Мы должны всем со временем объяснить, что они были неправы. Западу прежде всего», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России тогда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.