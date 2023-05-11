$75.88-0.8182.89-1.26

Винер заявила о желании МОК причислить российских спортсменов к бомжам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась об отстранении российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила о желании МОК причислить российских спортсменов к бомжам
© globallookpress.com

Винер заявила о желании Международного олимпийского комитета (МОК) причислить российских спортсменов к бомжам, так как атлетам приходится сталкиваться с дискриминацией при отборе к соревнованиям. Она посчитала, что отстранение может дать отечественному спорту возможность развиваться на внутреннем уровне. Глава ВФХГ предложила провести альтернативные Олимпийские игры.

28 марта МОК заявил о возможности допуска к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. После этого ряд федераций последовали рекомендациям МОК.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами для участия в турнирах из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования (FIE) запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий