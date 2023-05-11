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Матыцин обвинил федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) нарушает права спортсменов, а также дискредитирует себя. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Матыцин обвинил федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов
© РИА Новости

Напомним, что ранее FIE приняла решение о недопуске к соревнованиям ряда спортсменов из России. По мнению Матыцина, такое решение является продолжением линии политизации спорта.

«Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внесшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики – интерес к таким турнирам», – заявил Матыцин.

Он также добавил, что российские спортсмены всё равно остаются примером для подрастающего поколения.

«Мы всегда будем поддерживать всех наших спортсменов», – добавил министр.

Ранее на недопуск россиян Международной федерацией фехтования отреагировали в Кремле.

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