РУСАДА установило рекорд по числу взятых допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 996 проб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе РУСАДА.

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"В апреле Российским антидопинговым агентством были отобраны 996 проб", - сказала представительница агентства.

По данным ТАСС, всего за четыре месяца текущего года РУСАДА взяло 3 709 проб (996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).