РУСАДА установило рекорд по числу взятых допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 996 проб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе РУСАДА.
"В апреле Российским антидопинговым агентством были отобраны 996 проб", - сказала представительница агентства.
По данным ТАСС, всего за четыре месяца текущего года РУСАДА взяло 3 709 проб (996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).
В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.