Бывшие топ-менеджеры ADK Holdings осуждены за коррупцию на Олимпиаде в Токио

Еще два человека осуждены по коррупционному делу, связанному с Олимпиадой-2020 в Токио.

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Об этом сообщает NHK.

Окружной суд Токио признал бывших топ-менеджеров японского рекламного агентства ADK Holdings Хисамацу Сигэхару и Таду Тосиаки виновными в даче взятки на сумму около 14 миллионов иен (100 тысяч долларов) экс-члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси. Цель – получение спонсорских контрактов Олимпиады.

Оба бизнесмена приговорены к условным срокам: Сигэхару – на полтора года, Тосиаки – на один год.

В отношении самого Такахаси и еще 14 человек – в том числе экс-президента ADK Holdings Уэно Синити – судебный процесс по делу о коррупции еще продолжается.