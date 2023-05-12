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В Прикамье подросток умер после тренировки по хоккею

В Пермском крае игрок детско-юношеского хоккейного клуба "Нытва Юниор" умер после тренировки. Организована доследственная проверка, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

В Прикамье подросток умер после тренировки по хоккею
©  РИА Новости

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - сообщили в СК.

Как пояснили в хоккейном клубе "Нытва Юниор", во время тренировки 14-летнему спортсмену стало плохо. Ему оказали первую помощь, вызвали скорую помощь, ребенка увезли в больницу, но спасти не смогли.

"Ушел из жизни игрок нашей команды, добрый, отзывчивый парень (имя удалено - прим. ТАСС). Мы соболезнуем родителям и близким. Помним, любим, скорбим. Ты навсегда останешься в наших сердцах", - говорится на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".

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