В Прикамье подросток умер после тренировки по хоккею

В Пермском крае игрок детско-юношеского хоккейного клуба "Нытва Юниор" умер после тренировки. Организована доследственная проверка, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - сообщили в СК.

Как пояснили в хоккейном клубе "Нытва Юниор", во время тренировки 14-летнему спортсмену стало плохо. Ему оказали первую помощь, вызвали скорую помощь, ребенка увезли в больницу, но спасти не смогли.