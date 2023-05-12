Матыцин заявил, что российские спортсмены не могут предать совесть своей страны

"Наша сила в единстве, в поддержке друг друга, - сказал Матыцин. - Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента".



"Мы не можем предать совесть нашей великой страны. Мы будем побеждать на всех аренах, у нас история, которая не позволяет нам по-другому себя вести. Мы гордимся нашей историей", - добавил он.