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Матыцин заявил, что российские спортсмены не могут предать совесть своей страны

Российские спортсмены продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина, несмотря на санкции, которые вводят международные спортивные организации. Об этом в пятницу заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на традиционном чествовании ветеранов спорта, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Матыцин заявил, что российские спортсмены не могут предать совесть своей страны
© ТАСС

"Наша сила в единстве, в поддержке друг друга, - сказал Матыцин. - Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента".

"Мы не можем предать совесть нашей великой страны. Мы будем побеждать на всех аренах, у нас история, которая не позволяет нам по-другому себя вести. Мы гордимся нашей историей", - добавил он.

В мероприятии приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и другие прославленные ветераны отечественного спорта.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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