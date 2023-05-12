Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике: ничего хорошего мы не ждём

«Перенесли решение на июль. Потом ещё будут переносить. Ну, всё это ясно. Ничего хорошего мы не ждём. Такая реакция ожидаема от них, но мы не ожидали, что они перенесут решение. Мы думали, они его сразу примут. Вот это было удивительно. Посмотрим, на что они рассчитывают. Надежда есть, но она очень маленькая. Уже два года мы живём в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее. Будем ждать. Что нам ещё делать?» — цитирует Родионенко Sport24.