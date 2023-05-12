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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике: ничего хорошего мы не ждём

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение Международной федерации гимнастики о продлении отстранения российских спортсменов от мировых стартов.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике: ничего хорошего мы не ждём
© Чемпионат.com

«Перенесли решение на июль. Потом ещё будут переносить. Ну, всё это ясно. Ничего хорошего мы не ждём. Такая реакция ожидаема от них, но мы не ожидали, что они перенесут решение. Мы думали, они его сразу примут. Вот это было удивительно. Посмотрим, на что они рассчитывают. Надежда есть, но она очень маленькая. Уже два года мы живём в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее. Будем ждать. Что нам ещё делать?» — цитирует Родионенко Sport24.

В пятницу, 12 мая, FIG перенесла обсуждение вопроса допуска россиян на международные соревнования на июль 2023 года.

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