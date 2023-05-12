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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на приостановление членства в организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
© РИА Новости

Напомним, что 16 ноября МПК приостановил членство ПКР. Российская организация обжаловала это решение 26 декабря. Апелляционный трибунал встал на сторону российского комитета, сославшись на процессуальные нарушения, допущенные МПК. Кроме того, при приостановке организация не предоставила убедительных доказательств необходимости данной меры. Апелляционному трибуналу их также не предоставили.

Вместе с тем решение трибунала не является основанием для отмены запрета участия в чемпионатах под эгидой МПК для российских спортсменов. Также там не пришли к каким-либо выводам о нарушении прав паралимпийцев.

Как отметили в российской организации, сейчас ПКР рассматриваются варианты дальнейшей юридической защиты прав атлетов в вопросе их недопуска к международным соревнованиям.

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