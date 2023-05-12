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Паралимпийские комитеты России и Китая в мае обсудят проведение совместных соревнований

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в рамках запланированного на май визита в Китай обсудит вопрос проведения соревнований с участием спортсменов обеих стран и организации турниров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом Рожов в пятницу сообщил журналистам.

Паралимпийские комитеты России и Китая обсудят проведение совместных соревнований
© ТАСС

"19 мая я вылетаю в Китай по приглашению президента паралимпийского комитета страны, - сказал Рожков. - В рамках визита мы планируем провести переговоры об увеличении соревнований с участием наших спортсменов и выполнении поручения президента страны по проведению соревнований в рамках ШОС и БРИКС".

Практически все российские паралимпийцы в связи с событиями на Украине временно отстранены от участия в международных соревнованиях.

В пятницу стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил жалобу ПКР на решение о приостановлении членства в организации, однако восстановление его прав не предполагает снятие отстранения со спортсменов.

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