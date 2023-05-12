Паралимпийские комитеты России и Китая обсудят проведение совместных соревнований

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в рамках запланированного на май визита в Китай обсудит вопрос проведения соревнований с участием спортсменов обеих стран и организации турниров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом Рожов в пятницу сообщил журналистам.

"19 мая я вылетаю в Китай по приглашению президента паралимпийского комитета страны, - сказал Рожков. - В рамках визита мы планируем провести переговоры об увеличении соревнований с участием наших спортсменов и выполнении поручения президента страны по проведению соревнований в рамках ШОС и БРИКС".

Практически все российские паралимпийцы в связи с событиями на Украине временно отстранены от участия в международных соревнованиях.