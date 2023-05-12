Вдова футболиста Каракина высказалась о его смерти

Жена погибшего 32-летнего футболиста Каракина высказалась о его смерти
Жена погибшего в аварии бывшего игрока "Химок" и "Спартака-2" Александра Каракина рассказала о том, что пристрастие супруга к опасной езде длилось долго.
"Меня не устраивало хобби мужа. В прошлом году он на мотоцикле то же самое делал. В этом году – на машине. Пишут, что он в реанимации, но он не в реанимации. Он скончался", - передает слова девушки Telegram-канал Shot.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 мая Каракин был участником уличным гонок в Подмосковье. На 30-м км Минского шоссе футболист попал в аварию. Он на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги. От его машины практически ничего не осталось. Также сообщалось, что в салоне его автомобиля находился оператор. Он был доставлен в больницу, находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Позже стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь 32-летнему футболисту.
Каракин прошел футбольные школы "Торпедо" и "Спартака". В 2008 году он перешел во взрослую команду красно-белых. Однако за основную команду футболист так и не провел ни одного матча.