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Жена погибшего 32-летнего футболиста Каракина высказалась о его смерти

Жена погибшего в аварии бывшего игрока "Химок" и "Спартака-2" Александра Каракина рассказала о том, что пристрастие супруга к опасной езде длилось долго.

Вдова футболиста Каракина высказалась о его смерти
© Соцсети

"Меня не устраивало хобби мужа. В прошлом году он на мотоцикле то же самое делал. В этом году – на машине. Пишут, что он в реанимации, но он не в реанимации. Он скончался", - передает слова девушки Telegram-канал Shot.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 мая Каракин был участником уличным гонок в Подмосковье. На 30-м км Минского шоссе футболист попал в аварию. Он на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги. От его машины практически ничего не осталось. Также сообщалось, что в салоне его автомобиля находился оператор. Он был доставлен в больницу, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Позже стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь 32-летнему футболисту.

Каракин прошел футбольные школы "Торпедо" и "Спартака". В 2008 году он перешел во взрослую команду красно-белых. Однако за основную команду футболист так и не провел ни одного матча.

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