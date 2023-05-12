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Глава МВД ФРГ выступила за запрет на выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер планирует запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях в ФРГ. Об этом она заявила в пятницу после 47-й конференции министров спорта во Франкфурте-на-Майне.

Глава МВД ФРГ выступила против выдачи виз российским спортсменам
© РИА Новости

"Если министерство иностранных дел согласится со мной в этом вопросе, мы откажем российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию", - приводит ее слова агентство DPA.

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Сейчас обсуждается вопрос о предполагаемом прекращении государственного финансирования международных соревнований в Германии в случае участия в них российских и белорусских спортсменов. "Мы обсудили это с Олимпийской спортивной конфедерацией Германии и решили воздержаться от этого, потому что в противном случае мы нанесем большой ущерб организаторам", - подчеркнул министр внутренних дел федеральной земли Гессена Петер Бойт. Олимпийская спортивная конфедерация, по его словам, "единогласно и однозначно подтверждает позицию правительства ФРГ в отношении того, что оно посредством визовой политики препятствует возможности российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях в Европе".

Кроме того, по утверждению Фезер, было достигнуто согласие в отношении того, что "Россия не должна использовать международные спортивные мероприятия в качестве сцены для своей пропаганды". "Олимпийская спортивная конфедерация Германии единодушно выступает против повторного допуска российских и белорусских спортсменов", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман. По его словам, недавнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) является "неверным сигналом".

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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