$77.20+1.3284.25+1.36

Винер поздравила Кабаеву с 40-летием: «Благодаря нашему тандему гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским»

Ирина Винер поздравила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с 40-летием.

Винер поздравила Кабаеву с 40-летием
© Sports.ru

«Благодаря нашему тандему художественная гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским. Когда были актуальна фраза Кубертена «Быстрее, выше, сильнее».

Это была художественная гимнастика, кстати, под руководством итальянки Эгле Абруццини, а я была вице-президентом (технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики – Sports.ru). Тогда была настоящая художественная гимнастика.

Алине хочу пожелать здоровья, процветания и успехов. Особенно с ее центром в Сочи, куда она приглашает девочек из регионов, помогает им. Она делает огромное дело. Алина – настоящий патриот России и художественной гимнастики, и я желаю ей всего самого лучшего», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Sports.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий