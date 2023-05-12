Винер поздравила Кабаеву с 40-летием

«Благодаря нашему тандему художественная гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским. Когда были актуальна фраза Кубертена «Быстрее, выше, сильнее».

Это была художественная гимнастика, кстати, под руководством итальянки Эгле Абруццини, а я была вице-президентом (технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики – Sports.ru). Тогда была настоящая художественная гимнастика.

Алине хочу пожелать здоровья, процветания и успехов. Особенно с ее центром в Сочи, куда она приглашает девочек из регионов, помогает им. Она делает огромное дело. Алина – настоящий патриот России и художественной гимнастики, и я желаю ей всего самого лучшего», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.