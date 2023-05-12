Врач раскрыла неожиданную пользу популярной игры для психического здоровья

Игра в настольный теннис полезна для психического здоровья и когнитивных способностей, считает врач-терапевт Зои Уильямс. Неожиданную пользу популярных среди дачников соревновательных игр она раскрыла в беседе с The Sun.

© Lenta.ru

По мнению Уильямс, такие игры, как пинг-понг и дартс, улучшают настроение, повышают самооценку и способствуют поддержанию близких связей с друзьями и членами семьи. Врач объяснила, что положительный эффект достигается благодаря эндорфинам, которые высвобождаются в мозге во время физической активности.

Кроме того, Уильямс добавила, что настольный теннис и другие подобные игры помогают отвлечься от смартфонов и компьютеров, чтобы провести время в кругу друзей и семьи. По словам врача, подобный досуг улучшает моральный дух и душевное состояние, даже в случае проигрыша.