РУСАДА в апреле зафиксировало 20 случаев нарушения спортсменами правил доступности

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о 20 случаях нарушений спортсменами правил доступности для тестирования на допинг в апреле текущего года.

«В апреле было зафиксировано 20 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Напомним, за весь 2022 год организацией было зафиксировано 375 нарушений правил доступности российскими атлетами. В период с января по апрель 2023 года таких случаев было выявлено 77.