Олимпийской чемпионке гандболистке Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина
Олимпийская чемпионка гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, что врачи диагностировали у нее лимфому Ходжкина.
35-летняя олимпийская чемпионка 2016 года Владлена Бобровникова рассказала о диагнозе, который ей поставили врачи. Спортсменка выступает за клуб "Ростов-Дон", но в последнее время не принимала участие в матчах.
Бобровникова рассказала, что окончательный диагноз был ей поставлен в апреле после того, как была проведена биопсия. Она и показала, что у спортсменки лимфома Ходжкина. Сейчас Бобровникова находится на лечении.
"С 4 мая я нахожусь в ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России, который находится в Ростове-на-Дону. Нахожусь здесь на лечении. Лимфома - это опухоль в лимфоузлах, то есть определенные злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. Врачи сказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению). Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла мне ставить капельницу с химиотерапией: "Сегодня - ты болеющая, а вот завтра ты уже выздоравливающая", - приводит слова спортсменки сайт клуба.
Она добавила, что проходит курс химиотерапии, которых должно быть четыре. После этого будет сделано КТ, которое покажет, как на это отреагировали злокачественные клетки в организме.
"Далее картина станет яснее, мы делаем еще два курса химиотерапии. По истечению 6 этапов лечения, я могу сделать еще раз ПЭТ КТ и, надеюсь, что все будет в порядке и я выйду в ремиссию. Если у врачей будут какие-то сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию, которая считается в нашем онкоинституте одной из лучших на юге России", - сказала она.
Спортсменка сказала, что, несмотря на болезнь, смотрит в будущее позитивно.
"Огромный плюс, что после этой химиотерапии, у меня пройдет склеродермия и синдром Рейно. Это новость, которая меня тоже очень подбадривает. Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет", - уверена Бобровникова.