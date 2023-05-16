В Сантосе открыли мавзолей Пеле

Гроб с телом футболиста установили в специальном мавзолее на территории выбранного самим им для захоронения некрополя "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Вход в зеркальный зал украсили флагами Бразилии и ФК "Сантос", в составе которого он дебютировал в 1956 году, а также статуями золотого цвета, изображающими Пеле со скрещенными на груди руками и мячом под правой ногой. Как бывший форвард рассказывал ранее в одном из интервью, он еще 19 лет назад приобрел для себя нишу на девятом этаже некрополя, откуда открывается вид на родной для него стадион "Вила Белмиру". Выбор этажа был обусловлен номером, под которым его отец в молодости выступал за местную футбольную команду. Впоследствии, из соображений логистики, семья экс-форварда решила захоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя.