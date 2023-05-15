Паралимпийцы провели мастер-классы для военных, раненных в СВО

Паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

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"В военно-морском клиническом госпитале - филиале № 3 "Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации, спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

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С приветственным словом к военнослужащим обратился президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. "Вернувшись домой, некоторые ребята обратились к нам в паралимпийский комитет с просьбой помочь им заняться паралимпийским спортом у себя дома. Несколько человек показали хороший спортивный результат и уже включены в состав паралимпийской сборной России и продолжают тренироваться в системе спорта высших достижений. Для помощи военнослужащим, которые хотят скорее восстановиться и пройти реабилитацию через физическую культуру и спорт мы открыли горячую линию", - сказал он.

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя разместили спортинвентарь и подготовили площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как пулевая стрельба, стрельба из лука, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, волейбол сидя, армрестлинг, следж-хоккей, настольный теннис и пауэрлифтинг.

Мастер-классы провели дважды кавалер ордена Мужества, серебряный призер Паралимпиады по следж-хоккею Вадим Селюкин, кавалер ордена Мужества, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею Владимир Каманцев, кавалер ордена Красной Звезды, бронзовый призер Паралимпийских игр по волейболу сидя, заслуженный тренер России Танаткан Букин, кавалер ордена Мужества, серебряный призер Паралимпийских игр по волейболу сидя Анатолий Крупин, призер чемпионатов России по баскетболу на колясках Александр Валов, а также чемпионы и призеры Паралимпиад, чемпионатов мира и Европы, тренеры и специалисты сборных команд России.

Спортсмены, тренеры и сотрудники ПКР провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах РФ.

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