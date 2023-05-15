Госдума скоро рассмотрит законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ

"Это важный законопроект, который позволит ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь. В конце прошлого года мы проводили совещание с представителями власти новых регионов, тогда они рассказывали о своих проблемах, в том числе с аккредитацией федераций, с получением званий, со спортивной инфраструктурой. И хорошо, что эти проблемы решаются уже сейчас, с внесением этого законопроекта. Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам - участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции", - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.