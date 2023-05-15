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Госдума рассмотрит законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ 17 мая

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в России. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Госдума скоро рассмотрит законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ
© ТАСС

Согласно законопроекту, представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские. Также документом предлагается признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины. А знаки отличия комплекса "Готов к труду и обороне" ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приравниваются к соответствующим знакам отличия Российской Федерации.

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"Это важный законопроект, который позволит ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь. В конце прошлого года мы проводили совещание с представителями власти новых регионов, тогда они рассказывали о своих проблемах, в том числе с аккредитацией федераций, с получением званий, со спортивной инфраструктурой. И хорошо, что эти проблемы решаются уже сейчас, с внесением этого законопроекта. Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам - участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции", - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Также законопроектом предлагается оказывать меры социальной поддержки чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других международных спортивных соревнований, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР и Украины. Эти спортсмены имеют право на получение стипендий, льгот, стимулирующих выплат и других мер социальной поддержки, установленных соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В законопроекте говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, использовании объектов спорта в новых регионах для проведения соревнований, организованных Российской Федерацией, а также внесении в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и других, развиваемых на территории новых субъектов.

Законопроект об интеграции новых регионов в систему российского спорта планируется рассмотреть в первом чтении 17 мая.

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