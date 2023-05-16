Японский бизнесмен может сесть на два года за взятки на токийской Олимпиаде

Сотрудники прокуратуры потребовали приговорить экс-президента японской рекламной компании ADK Синъити Уэно к двум годам тюремного заключения по делу о даче им взяток бывшему члену оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что Уэно лишился своего поста в октябре 2022 года на фоне выдвинутых против него обвинений. После этого японские полицейские провели обыски в штаб-квартире ADK.

В общей сложности бывший член оргкомитета Олимпиады в Токио подозревается в получении взяток от нескольких крупных компаний на сумму порядка 200 млн иен ($1,5 млн). По данным следствия, Такахаси обеспечивал своим подельникам выгодные условия во время процесса отбора спонсоров для Игр и дальнейшие рекламные контракты.