Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах

Международный паралимпийский комитет (МПК) направил Паралимпийскому комитету России (ПКР) подтверждение о восстановлении членства в организации. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент ПКР Павел Рожков.

© РИА Новости

В пятницу стало известно, что апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу ПКР на решение о приостановлении членства в организации, которое было принято из-за ситуации на Украине.

"Международный паралимпийский комитет направил в адрес ПКР подтверждение о восстановлении членства в организации в соответствии с решением апелляционного трибунала, - сказал Рожков. - Также в документе содержатся предварительная информация о генеральной ассамблее, которая будет проходить в Бахрейне в конце сентября, и регламент подачи предложений для включения в повестку дня".

В решении апелляционного трибунала отмечалось, что для отстранения не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству, как об этом непосредственно заявлял исполком МПК. В трибунале также сообщили, что членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон.