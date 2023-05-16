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Мамаев стал участником шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Воля и Утяшева – ведущие, главный приз – 10 млн рублей

Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и сборную России. В феврале 34-летний футболист объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей».

Футболист Мамаев стал участником реалити-шоу на ТНТ
© Sports.ru

Скоро на ТНТ состоится премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей в качестве ведущих.

«В ОАЭ отправятся команда звезд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто-то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто-то окажется в дубайской пустыне без глотка воды. За комфортную жизнь в Дубае участникам предстоит побороться. Но не только за нее: победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей!

В каждом выпуске шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в пустыню, победители – в дорогой отель. Чтобы дойти до финала, надо с достоинством пройти все испытания, которые участникам приготовили продюсеры проекта.

Первым участником проекта станет футболист Павел Мамаев. В числе других звезд спортсмен будет проходить сложные испытания в пустыне», – говорится в пресс-релизе ООО «ГПМ РТВ».

«Согласился участвовать в этом шоу исключительно из спортивного интереса, ведь основная идея проекта все же соревновательная: одна команда конкурирует с другой. Я понимал то, что физически я готов к такому спортивному проекту – я тренируюсь каждый день. Да, и с точки зрения проживания в пустыне я был уверен в себе.

Ожидания полностью оправдались: были очень интересные испытания, и мне очень понравился коллектив, в котором я находился. Хотя некоторые участники, конечно, пытались провоцировать и плести интриги, но, мне кажется, что это не очень получилось», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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