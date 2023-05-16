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Депутат Журова заявила, что россиян вернут на международную арену после окончания СВО

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала шансы российских спортсменов принять участие в ближайших двух Олимпиадах.

Журова рассказала, когда российских спортсменов допустят к международным соревнованиям
© РИА Новости

Летние игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, Зимние — с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных (соревнований). Но за весь олимпийский цикл сложно говорить. Все зависит от СВО. Как только все закончится, нас допустят до всех соревнований.

Нам так и говорят наши иностранные коллеги, что дело в СВО. Тут давать прогнозы сложно, но нам явно будет трудно добиться участия в Олимпиаде», — приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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