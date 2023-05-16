В Башкирии запустили фабрику спортивной одежды компании Zasport

"Запустили в нашей особой экономической зоне "Алга" новое производство - фабрику спортивной одежды Zasport. Это событие, которого мы не только долго ждали - мы много работали, чтобы оно состоялось. Zasport - официальный экипировщик олимпийской сборной России, лидер по производству спортивной и корпоративной одежды в нашей стране", - написал Хабиров.