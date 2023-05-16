В ОЭЗ "Алга" в Башкирии запустили фабрику спортивной одежды компании Zasport
Предприятие по производству спортивной одежды компании Zasport запустили в особой экономической зоне "Алга" в Башкирии, написал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров во вторник.
"Запустили в нашей особой экономической зоне "Алга" новое производство - фабрику спортивной одежды Zasport. Это событие, которого мы не только долго ждали - мы много работали, чтобы оно состоялось. Zasport - официальный экипировщик олимпийской сборной России, лидер по производству спортивной и корпоративной одежды в нашей стране", - написал Хабиров.
Он отметил, что производство оснащено современным оборудованием.
ОЭЗ "Алга" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа со специальным режимом предпринимательской деятельности в виде льготных налоговых, таможенных и административных условий для резидентов. Создана на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Состоит из четырех обособленных площадок общей площадью 468 га. Предприятия размещаются по кластерному типу с группировкой по трем параметрам: отраслевая принадлежность, сырьевая база и схожесть технологий.