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В ОЭЗ "Алга" в Башкирии запустили фабрику спортивной одежды компании Zasport

Предприятие по производству спортивной одежды компании Zasport запустили в особой экономической зоне "Алга" в Башкирии, написал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров во вторник.

В Башкирии запустили фабрику спортивной одежды компании Zasport
© Zasport

"Запустили в нашей особой экономической зоне "Алга" новое производство - фабрику спортивной одежды Zasport. Это событие, которого мы не только долго ждали - мы много работали, чтобы оно состоялось. Zasport - официальный экипировщик олимпийской сборной России, лидер по производству спортивной и корпоративной одежды в нашей стране", - написал Хабиров.

Он отметил, что производство оснащено современным оборудованием.

ОЭЗ "Алга" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа со специальным режимом предпринимательской деятельности в виде льготных налоговых, таможенных и административных условий для резидентов. Создана на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Состоит из четырех обособленных площадок общей площадью 468 га. Предприятия размещаются по кластерному типу с группировкой по трем параметрам: отраслевая принадлежность, сырьевая база и схожесть технологий.

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