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Непальский альпинист Ками Рита побил мировой рекорд по восхождениям на Эверест – он поднялся на вершину в 27-й раз

Непальский альпинист Ками Рита побил мировой рекорд по восхождениям на Эверест.

Альпинист установил рекорд по количеству восхождений на Эверест
© Sports.ru

53-летний Рита успешно завершил подъем в 08:30 утра (05:45 по московскому времени) 17 мая.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал ему же. Однако два дня назад другой непалец – Пасанг Дава – взошел на Эверест в 26-й раз, повторив рекорд. Поэтому сегодня Рита вновь отправился на вершину.

Рита удерживает мировой рекорд по восхождениям на Эверест с 2018 года.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. Он также является рекордсменом по количеству восхождений на пики высотой более 8 000 м.

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