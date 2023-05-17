Альпинист установил рекорд по количеству восхождений на Эверест

Непальский альпинист Ками Рита побил мировой рекорд по восхождениям на Эверест.

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53-летний Рита успешно завершил подъем в 08:30 утра (05:45 по московскому времени) 17 мая.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал ему же. Однако два дня назад другой непалец – Пасанг Дава – взошел на Эверест в 26-й раз, повторив рекорд. Поэтому сегодня Рита вновь отправился на вершину.

Рита удерживает мировой рекорд по восхождениям на Эверест с 2018 года.