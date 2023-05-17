Forbes назвал пять самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет
Журнал Forbes представил топ-5 самых высокооплачиваемый спортсменов в возрасте до 25 лет.
Больше всех получает нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, чей годовой заработок составляет около 110 млн евро в год.
На втором месте рейтинга находится квотербек НФЛ "Аризона Кардиналс" Кайлер Мюррей, получающий 64 млн евро в год, тройку богачей с 58 млн замкнул пилот команды "Формулы-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
На четвертой позиции расположился форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (47 млн евро), а на пятой - разыгрывающий клуба НБА "Даллас" Лука Дончич (42 млн).