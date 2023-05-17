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Татьяна Навка допустила отмену ледовых шоу в Луганске

Российская фигуристка Татьяна Навка допустила отмену ледовых шоу в Луганске.

Навка может отменить шоу в ЛНР, на которое получила 14 млн
© Betassist

Ранее олимпийская чемпионка выиграла грант в размере 14 млн рублей на проведения в ЛНР мюзикла на льду «Руслан и Людмила». При этом последнюю неделю Луганск подвергается обстрелу со стороны ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow. Снаряды передала украинцам Великобритания.

«Насколько я знаю, в Луганске сейчас отменены все массовые мероприятия. Поэтому и по шоу не нам решать. Окончательное решение зависит не от меня. У нас всё было подготовлено, но в связи с последними событиями… Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Поймите, я несу ответственность за свою команду, фигуристов, детей», — цитируют Навку «РИА Новости Спорт».

Добавим, что дальность поражения крылатыми ракетами Storm Shadow составляет 250 км.

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