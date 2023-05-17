Навка может отменить шоу в ЛНР, на которое получила 14 млн

«Насколько я знаю, в Луганске сейчас отменены все массовые мероприятия. Поэтому и по шоу не нам решать. Окончательное решение зависит не от меня. У нас всё было подготовлено, но в связи с последними событиями… Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Поймите, я несу ответственность за свою команду, фигуристов, детей», — цитируют Навку «РИА Новости Спорт».