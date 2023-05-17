Великая заявила, что ничего не знает о показательном поединке с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая не получала обращений о проведении показательного поединка по правилам фехтования с чемпионкой Игр по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом Великая рассказала ТАСС в среду.

© РИА Новости

"Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался, - сказала Великая. - Не знаю, что это такое и где это опубликовано".

Ранее на сайте Дня московского спорта опубликовали информацию, что Великая и Загитова 1 июля проведут показательный поединок по фехтованию. День московского спорта пройдет в "Лужниках".

Загитовой 20 лет, она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.