Великая заявила, что ничего не знает о показательном поединке с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая не получала обращений о проведении показательного поединка по правилам фехтования с чемпионкой Игр по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом Великая рассказала ТАСС в среду.
"Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался, - сказала Великая. - Не знаю, что это такое и где это опубликовано".
Ранее на сайте Дня московского спорта опубликовали информацию, что Великая и Загитова 1 июля проведут показательный поединок по фехтованию. День московского спорта пройдет в "Лужниках".
Загитовой 20 лет, она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.
Великой 37 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и трехкратным серебряным призером в личном турнире по сабле. Также в ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.