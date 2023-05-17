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Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о проведении Игр БРИКС в России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить до 1 июля предложения об организации и проведении в 2024 году спортивных игр БРИКС, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Путин поручил представить предложения о проведении Игр БРИКС в России
© Чемпионат.com

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выступил за проведение спортивных игр БРИКС на территории России. БРИКС — объединение пяти стран. Сейчас в него входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.

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