Госдума в первом чтении приняла закон об интеграции новых регионов в систему спорта страны

Госдума РФ в первом чтении приняла закон об интеграции новых регионов в систему спорта страны
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в Российской Федерации.
«Согласно документу, представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские», — об этом сообщает «Матч ТВ».
Благодаря этому закону также создается возможность использования объекты спорта в новых регионах для проведения соревнований.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.