Госдума в первом чтении приняла закон об интеграции новых регионов в систему спорта страны

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в Российской Федерации.

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«Согласно документу, представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские», — об этом сообщает «Матч ТВ».

Благодаря этому закону также создается возможность использования объекты спорта в новых регионах для проведения соревнований.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.