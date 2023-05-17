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Чемпион мира по хоккею Зарипов получил приглашение принять участие в фиджитал-играх

Трехкратный чемпион мира по хоккею, бывший капитан казанского "Ак Барса" Данис Зарипов получил приглашение поучаствовать в фиджитал-играх. Об этом Зарипов рассказал журналистам в среду.

Чемпион мира по хоккею получил приглашение принять участие в фиджитал-играх
© РИА Новости

С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры. В Академии тенниса проходит международный турнир по фиджитал-футболу с участием восьми команд из шести стран.

"Скоро состоятся фиджитал-игры по хоккею, думаю, что будет все хорошо, - сказал Зарипов. - Это интересный формат, насколько мне известно, многие молодые ребята, новое поколение все больше интересуются этим видом спорта. Есть ли желание поучаствовать в фиджитал-играх по хоккею? Предложение поступило, сейчас буду размышлять, в декабре будет предварительный этап, посмотрим. Сначала нужно внедриться в эту систему, посмотреть, как все устроено, сегодня все посмотрел, все довольно неплохо, зрелищно, красивая картинка, спортивный азарт присутствует".

"Я могу принять участие в "Играх будущего" по фиджитал-хоккею, по другим видам спорта, думаю, что не пройду в состав. Признаться честно, с джойстиком я на "вы", но будем сейчас думать, нужно вникнуть, думаю, что у нас все получится, создадим неплохой коллектив. Данный формат на уровне сборных? А почему нет, это современная история, думаю, что этим мы поднимем молодежь с диванов, заставим двигаться. Если народ будет также интересован, то у фиджитал-игр будет большое будущее", - добавил Зарипов.

Зарипову 42 года, он является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Нападающий "Ак Барса" объявил о завершении карьеры 24 февраля во время домашнего матча с магнитогорским "Металлургом".

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