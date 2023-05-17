РФ расценила правила допуска тяжелоатлетов как проявление антироссийского курса

Правила допуска российских и белорусских тяжелоатлетов к соревнованиям, выработанные Международной федерацией тяжелой атлетики, являются проявлением антироссийского курса, диктуемого прозападной конъюнктурой. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Исполком организации 12 мая принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под ее эгидой в нейтральном статусе. В частности, правилами нейтрального статуса установлено, что россияне должны будут выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Кроме того, спортсменам из России запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции.