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РФ расценила правила допуска тяжелоатлетов как проявление антироссийского курса

Правила допуска российских и белорусских тяжелоатлетов к соревнованиям, выработанные Международной федерацией тяжелой атлетики, являются проявлением антироссийского курса, диктуемого прозападной конъюнктурой. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ расценила правила допуска тяжелоатлетов как проявление антироссийского курса
© РИА Новости

Исполком организации 12 мая принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под ее эгидой в нейтральном статусе. В частности, правилами нейтрального статуса установлено, что россияне должны будут выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Кроме того, спортсменам из России запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции.

"Расцениваем появление таких требований как очередное проявление диктуемого прозападной конъюнктурой антироссийского курса", - сказала Захарова.

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