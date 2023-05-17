Спортсменов из США могут заставить платить налог за выступление в России

После ситуации с задержанной в России баскетболисткой из США Бриттни Грайнер Белый дом может ввести особые правила для тех спортсменов, которые собираются выступать в российских клубах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что после задержания Грайнер в США усилили предупреждения о риске задержания для тех спортсменов, которые всё ещё намерены играть за клубы России. При этом издание отмечает, что эта мера не показала ожидаемой эффективности.

В данный момент законодатели США обсуждают создание новых инструментов, чтобы уменьшить число желающих американских спортсменов выступать за недружественные страны. В качестве таких инструментов законодатели рассматривают инициативу о предупреждениях со стороны авиакомпаний, а также особый налог с дохода, который был получен в тех странах, где американцы могут быть подвергнуты задержанию.