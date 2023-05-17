Спортсменов из США могут заставить платить налог за выступление в России
После ситуации с задержанной в России баскетболисткой из США Бриттни Грайнер Белый дом может ввести особые правила для тех спортсменов, которые собираются выступать в российских клубах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что после задержания Грайнер в США усилили предупреждения о риске задержания для тех спортсменов, которые всё ещё намерены играть за клубы России. При этом издание отмечает, что эта мера не показала ожидаемой эффективности.
В данный момент законодатели США обсуждают создание новых инструментов, чтобы уменьшить число желающих американских спортсменов выступать за недружественные страны. В качестве таких инструментов законодатели рассматривают инициативу о предупреждениях со стороны авиакомпаний, а также особый налог с дохода, который был получен в тех странах, где американцы могут быть подвергнуты задержанию.
Напомним, что 7 июля 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту за контрабанду наркотиков. 8 декабря её обменяли на осужденного в США на 25 лет за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.