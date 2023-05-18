Олимпийский комитет России ведет переговоры о продлении контракта с Zasport
Олимпийский комитет России ведет переговоры с компанией Zasport о продлении контракта.
Об этом сообщила основатель компании Анастасия Задорина.
«Наше соглашение с Олимпийским комитетом России действует до конца 2024 года, и мы обсуждаем формат дальнейшего взаимодействия с учетом текущей ситуации.
Среди прочих вариантов обсуждается и продление контракта», — рассказала Задорина.
В форме Zasport российские спортсмены выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, Токио-2020 и Пекине-2022.