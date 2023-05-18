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Олимпийский комитет России ведет переговоры о продлении контракта с Zasport

Олимпийский комитет России ведет переговоры с компанией Zasport о продлении контракта.

Олимпийский комитет России ведет переговоры о продлении контракта с Zasport
© Sports.ru

Об этом сообщила основатель компании Анастасия Задорина.

«Наше соглашение с Олимпийским комитетом России действует до конца 2024 года, и мы обсуждаем формат дальнейшего взаимодействия с учетом текущей ситуации.

Среди прочих вариантов обсуждается и продление контракта», — рассказала Задорина.

В форме Zasport российские спортсмены выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, Токио-2020 и Пекине-2022.

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