Матыцин заявил, что Спартакиады могут проводиться чаще

"Мы планируем, что Спартакиады будут регулярно проводиться, - сказал Матыцин. - Пока было решение о проведении раз в четыре года, но если ситуация изменится и будут сохраняться такие же санкции в отношении российского спорта, то я не исключаю, что мы будем проводить Спартакиады раз в два года. Это дает возможность и для создания конкурентной среды, и для материального поощрения спортсменов, их тренеров. Зимнюю [Спартакиаду] планируем в 2024 году, но речь не идет о том, что это альтернатива международному сообществу. Это не будет идти вразрез с международным календарем".