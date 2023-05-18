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Матыцин не исключил, что Спартакиады могут проводиться раз в два года

Всероссийские спартакиады сильнейших спортсменов на регулярной основе могут проводиться раз в два года вместо изначально заявленных четырех лет. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин заявил, что Спартакиады могут проводиться чаще
© ТАСС

"Мы планируем, что Спартакиады будут регулярно проводиться, - сказал Матыцин. - Пока было решение о проведении раз в четыре года, но если ситуация изменится и будут сохраняться такие же санкции в отношении российского спорта, то я не исключаю, что мы будем проводить Спартакиады раз в два года. Это дает возможность и для создания конкурентной среды, и для материального поощрения спортсменов, их тренеров. Зимнюю [Спартакиаду] планируем в 2024 году, но речь не идет о том, что это альтернатива международному сообществу. Это не будет идти вразрез с международным календарем".

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняло участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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