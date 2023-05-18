Белорусских школьников не допустили к соревнованиям FIE из-за "принадлежности к армии"

Федерация фехтования Белоруссии (БРФФ) направила письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с требованием пересмотреть решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из этой страны к соревнованиям под эгидой организации. Соответствующее письмо предоставлено белорусской федерацией ТАСС в четверг.

"От имени Федерации фехтования Белоруссии хотим заявить о неприемлемых решениях комиссии Международной федерации фехтования. Комиссия по определению нейтральных спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях FIE, отправила окончательные списки спортсменов и тренеров 16 мая. Из 103 человек в списке, представленном федерацией, только 48 были одобрены. Даже дети, родившиеся в 2010 году и учащиеся в средней школе, были исключены из списка", - говорится в письме.

"Организация не согласна с решением комиссии. Такие решения нарушают социальные права человека, поскольку дети в силу своего возраста не могут быть задействованы в военных организациях или организациях национальной безопасности. Мы заявляем, что комиссия нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета. Федерация фехтования Белоруссии требует пересмотра списка допущенных спортсменов", - отмечается в заключении.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, из-за чего ряд стран отказались от проведения турниров по фехтованию на своей территории. FIE в этом вопросе руководствовалась рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта, которые позволяют допускать россиян исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.