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Сестра Алины Загитовой выложила ранее неизвестное фото с ней на пляже

Сабина Загитова, младшая сестра олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира и Европы российской фигуристки Алины Загитовой, поздравила сестру с днём рождения и поделилась в соцсетях ранее неизвестной фотографией с отдыха на пляже. Сегодня Алине Загитовой исполняется 21 год.

Сестра фигуристки Загитовой выложила фото с ней на пляже
© Соцсети

«С днём рождения, и пусть все твои мечты воплотятся в жизнь», — написала Сабина Загитова.

Соцсети

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

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