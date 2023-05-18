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Певец SHAMAN отказался выступать в "Лужниках" перед финалом Кубка России по футболу

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отказался выступать перед финальным матчем Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает Telegram--канал «Мутко против».

Певец SHAMAN отказался выступать в «Лужниках» перед финалом Кубка России
© РИА Новости

По данным источника, артист принял такое решение по причине загруженного графика, который не позволит ему выступить в «Лужниках». Отмечается, что сам певец очень хотел провести свой концерт перед финальной игрой Кубка России.

Напомним, что матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 11 июня. Действующим обладателем трофея является столичный «Спартак». В прошлом году на финале с московским «Динамо» выступали МакSиМ и Люся Чеботина.

Ранее сообщалось, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу осуществить громкий трансфер за €15–20 млн.

По данным журналиста Ивана Карпова, перед клубом были поставлены условия, что это должен быть статусный футболист с мировым именем, из европейского чемпионата и в возрасте до 27 лет. Потенциальные новички будут рассматриваться на позицию атакующего полузащитника или центрального нападающего.

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