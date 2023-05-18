Ставший диаконом экс-футболист "Зенита" назвал гомосексуализм грехом и болезнью

Ставший диаконом экс-футболист "Зенита" Роденков назвал гомосексуализм грехом и болезнью
Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне диакон храма в Красногвардейском районе Петербурга Юрий Роденков рассказал о своем отношении к гомосексуализму.
«Это грех и болезнь. Господь указал нам на это, истребив Содом и Гоморру — место, где теперь Мертвое море. Как и за просто человека, так и за больного нужна молитва и поддержка. Не осуждение. «Грешника люби, а грех ненавидь». Как любая другая болезнь лечится, так и эту надо врачевать. Бывает, человек не всегда понимает, что болеет — как алкоголик. Значит, надо ему помочь и предложить лечение. И, конечно же, препятствовать распространению заболевания, как мы боремся с вирусом. Было бы безумием делать массовые гей-парады с масштабной рекламой — типа, «люди, как это классно, смотрите на нас и заражайтесь», — приводит слова Роденкова Sport24.
35-летний экс-футболист — воспитанник «Зенита». Также он известен по выступлениям за нальчикский «Спартак», владикавказскую «Алании», владивостокский «Луч-Энергию», белгородский «Салют», калининградскую «Балтику», красноярский «Енисей», саратовский «Сокол» и пензенский «Зенит».
В его активе восемь матчей за молодежную сборную России. Карьеру он завершил в 2015 году.