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Ставший диаконом экс-футболист "Зенита" Роденков назвал гомосексуализм грехом и болезнью

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне диакон храма в Красногвардейском районе Петербурга Юрий Роденков рассказал о своем отношении к гомосексуализму.

Ставший диаконом экс-футболист "Зенита" назвал гомосексуализм грехом и болезнью
© Газета.Ru

«Это грех и болезнь. Господь указал нам на это, истребив Содом и Гоморру — место, где теперь Мертвое море. Как и за просто человека, так и за больного нужна молитва и поддержка. Не осуждение. «Грешника люби, а грех ненавидь». Как любая другая болезнь лечится, так и эту надо врачевать. Бывает, человек не всегда понимает, что болеет — как алкоголик. Значит, надо ему помочь и предложить лечение. И, конечно же, препятствовать распространению заболевания, как мы боремся с вирусом. Было бы безумием делать массовые гей-парады с масштабной рекламой — типа, «люди, как это классно, смотрите на нас и заражайтесь», — приводит слова Роденкова Sport24.

35-летний экс-футболист — воспитанник «Зенита». Также он известен по выступлениям за нальчикский «Спартак», владикавказскую «Алании», владивостокский «Луч-Энергию», белгородский «Салют», калининградскую «Балтику», красноярский «Енисей», саратовский «Сокол» и пензенский «Зенит».

В его активе восемь матчей за молодежную сборную России. Карьеру он завершил в 2015 году.

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