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Российская боксёрша: я была в шоке, изучая ценники супермаркета Венесуэлы

Российская боксёрша Екатерина Пальцева, ставшая победителем Боливарианских игр, рассказала о своих впечатлениях от Венесуэлы.

Российскую спортсменку удивили цены в супермаркетах Венесуэлы
© РИА Новости

«Как нас кормили в гостинице? Признаться, так себе. Хотя хозяевам Игр всё равно надо отдать должное, кухню они старались сделать под нас. Но и особенности свои тоже были. Например, в Венесуэле существуют проблемы с колбасой и обычной картошкой. Её там крайне мало. И стоит она очень дорого. Даже в «Макдоналдсе» картофель фри заменяют на корень юкки, который по вкусу напоминает картофель. А как-то раз подали варёные бананы. Та ещё гадость. И ещё в Венесуэле проблемы с туалетной бумагой. Она там стоит бешеных денег. Даже в Интернете представлен мем, как венесуэльских военнослужащих награждают туалетной бумагой.

Цены в Венесуэле? Откровенно говоря, кусаются. Что весьма странно, ведь среднемесячный доход венесуэльцев всего 10–30 американских долларов. Цены при этом реально высокие. Элементарная плитка шоколада стоит около пяти долларов. Примерно столько же придётся заплатить за литр сока. Разок полицейские нас водили в супермаркет, я была в шоке, изучая ценники. В Венесуэлу лучше приезжать сразу с долларами, причём с наличными. По съёму купюр там тоже есть ограничения», — приводит слова Пальцевой «Столица С».

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