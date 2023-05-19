Матыцин заявил, что Россия не даст своих спортсменов в обиду
Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы и не даст своих спортсменов в обиду. Об этом в пятницу на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям, мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду, - сказал Матыцин. - Выступление под нейтральным флагом противоречит всему, но при этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая ценность спорта и что Россия является партнером международного спорта. Мы не делим государства на дружественные и недружественные, мы всегда рады всех видеть - в прошлом году провели Спартакиаду сильнейших спортсменов, прошли "Игры дружбы" и другие различные клубные соревнования".
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.