Матыцин заявил, что Россия не даст своих спортсменов в обиду

"Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям, мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду, - сказал Матыцин. - Выступление под нейтральным флагом противоречит всему, но при этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая ценность спорта и что Россия является партнером международного спорта. Мы не делим государства на дружественные и недружественные, мы всегда рады всех видеть - в прошлом году провели Спартакиаду сильнейших спортсменов, прошли "Игры дружбы" и другие различные клубные соревнования".