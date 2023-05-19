Президент ОКР назвал кукольным театром ситуацию с допуском российских спортсменов на турниры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал сложившуюся ситуацию с допуском российских спортсменов на международные турниры. Он раскритиковал спортивных чиновников за их подход.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предложил вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, если они не поддержали проведение специальной военной операции в Украине. Кроме того, обязательным условием допуска является отсутствие связи атлета с военными / силовыми структурами.