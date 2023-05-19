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Глава ОКР: допуск или недопуск спортсменов является кукольным театром

Допуск или недопуск российских спортсменов на международные турниры является «кукольным театром». Как сообщает РИА Новости, об этом во время выступления на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он отметил, что олимпийское и международное спортивное сообщество долгие годы чтило правила и принципы Олимпийской хартии, которая является главным и универсальным сводом спортивных правил. Сегодня же хартия Международного олимпийского комитета (МОК) упраздняется ситуативными решениями. Их природу пытаются скрыть, называя подобные недружественные шаги «рекомендациями».

«Сегодня допуск или недопуск спортсменов на международные соревнования, ограничения, санкции, условия и критерии — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели», — подчеркнул глава ОКР.

Поздняков считает, что на сегодняшний день отказ от Олимпийской хартии все сильнее и быстрее насаждается в олимпийском сообществе. Он назвал происходящее «пандемией саморазрушения» олимпийского единства.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Текущая работа, которая ведется ОКР, почти полностью направлена на практическое взаимодействие с теми международными партнерами, которые заинтересованы в реальном развитии спортивного сотрудничества, а не следованию лозунгам и пропаганде, добавил Поздняков.

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