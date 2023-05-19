G7 нацелена на запрет участия спортсменов из РФ и Белоруссии в международных турнирах

Страны Группы семи (G7) заявили о том, что намерены не допустить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под флагами своих государств. Об этом говорится в заявлении G7 по Украине, которое распространено в пятницу.

«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию и намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали [на международных соревнованиях] в качестве представителей своих государств», — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что страны G7 остаются «привержены привлечению виновных в военных преступлениях к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе через международные юридические механизмы, такие как Международный уголовный суд».

«Мы также приветствуем создание Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины», — отмечается в документе.

С марта 2022 года при Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиции действует Совместная следственная группа (ССГ), которая оказывает содействие в расследовании наиболее серьезных преступлений на Украине. В нее входят Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Украина и Эстония, а также Международный уголовный суд. В рамках данной ССГ создан Международный центр по преследованию за преступления агрессии.