Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предупредил спортсменов, планирующих сменить спортивное гражданство, что без одобрения организацией перехода в другую страну ни один атлет не сможет выступать на Олимпийских играх в ближайшее время.

«Надо напомнить, что без одобрения Исполкома Олимпийского комитета России ни один спортсмен, которого удастся перетянуть в другую страну, не сможет выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.