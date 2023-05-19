Матыцин примет участие в церемонии открытия Российско-китайских молодежных игр

"В рамках визита запланировано проведение 23-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, - говорится в сообщении. - На заседании участники обсудят статус проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, летних и зимних Российско-китайских игр в России в 2024 и 2025 годах, а также подготовку международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".