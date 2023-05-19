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Матыцин примет участие в церемонии открытия Российско-китайских молодежных игр

Делегация Министерства спорта РФ во главе с Олегом Матыциным 22 мая посетит церемонию открытия летних Российско-китайских молодежных игр в рамках рабочего визита в Китай. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минспорта.

Матыцин примет участие в церемонии открытия Российско-китайских молодежных игр
© ТАСС

"В рамках визита запланировано проведение 23-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, - говорится в сообщении. - На заседании участники обсудят статус проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, летних и зимних Российско-китайских игр в России в 2024 и 2025 годах, а также подготовку международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

Во время рабочего визита Матыцин проведет встречу с руководителем главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гоу Чжунвэнем, также у главы ведомства запланирована встреча с мэром Чунцина Ху Хэнхуа.

Российско-китайские молодежные игры пройдут в Чунцине с 21 по 27 мая, в программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации войдут 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.

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